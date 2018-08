Jong Ajax krijgt ’luide’ aanvoerder

„Ik denk dat dit een mooie bevestiging is van wat ik aan het doen ben en van wat ik vorig jaar heb laten zien. Het is alleen maar positief”, aldus De Wit, die door zijn enthousiasme sowieso al een van de gangmakers was bij Jong Ajax.

„Ik probeer iedereen te stimuleren en mee te nemen in het veld. Ook op de trainingen. Ik ben vaak luid. Op De Toekomst zullen ze mij vorig jaar ook wel hebben gehoord, haha. Of ik een band om heb of niet, dat maakt dan niet uit.”

De Wit was vorig jaar erg belangrijk voor Jong Ajax. Hij produceerde dertien goals en gaf vijf assists. Hij heeft één duel in Ajax 1 achter zijn naam staan.

Ook dit seizoen maakte De Wit al geregeld deel uit van de wedstrijdselectie van Erik ten Hag. Mogelijk is hij er vrijdag daarom ook niet bij wanneer Jong Ajax de Keuken Kampioen Divisie begint met een duel bij Roda JC.

„Maar ik ga sowieso naar Limburg. Vrijdag of zaterdag. Of allebei. Maar ik ga sowieso die kant op”, besloot De Wit, doelend op het feit dat het eerste van Ajax zaterdag op bezoek gaat bij VVV-Venlo.