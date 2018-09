Zenit doet wat Feyenoord wilde

De Russissche topclub won in eigen huis met 8-1 van Dinamo Minsk. Het duel in Wit-Rusland werd vorige week nog met 4-0 verloren.

Feyenoord, dat vorige week met dezelfde cijfers onderuit ging tegen AS Trencin, hoopte donderdag hetzelfde te doen tegen AS Trencin, maar de Rotterdammers bleven steken op 1-1.

Zenit stond donderdag na 22 minuten al met 2-0 voor, maar bleef daarna lang droog staan. In de 72e minuut leek de droom voorbij toen, Leandro Daniel Paredes met twee keer geel van het veld werd gestuurd, maar desondanks slaagden de Russen er via WK-ganger Artem Dzyuba nog in om twee keer te scoren.

In de verlenging moest Zenit opnieuw een tegenvaller slikken, toen Dinamo Minsk op 4-1 kwam, maar de ploeg liet zich niet van de wijs brengen en maakte in de tweede helft van de verlenging nog eens vier goals, waardoor een plekje in de play-offs werd bereikt.