Feyenoord roemloos ten onder

Vooraf werd nog gedacht dat vier of vijf keer scoren tegen de verrassend sterke Slowaken misschien te veel zou zijn gevraagd, maar Feyenoord mag het alleen zichzelf verwijten dat het donderdag niet alsnog de play-offs van de Europa League bereikte. De spelers van Giovanni van Bronckhorst waren stuk voor stuk niet scherp genoeg in de afronding.

Na een stormachtig begin leek Trencin rijp voor de slacht, maar na de 1-0 van Eric Botteghin lag de bal binnen vijftig seconden alweer achter doelman Kenneth Vermeer en moest Feyenoord ineens minstens vijf keer scoren.

De basiself van Feyenoord. Ⓒ ANP Pro Shots

Opnieuw was het plaaggeest Antonio Mance die Feyenoord de das om deed. De Trencin-spits was vorige week ook al drie keer trefzeker.

De pijnlijke gelijkmaker legde een deken van berustig over De Kuip heen en ondanks het feit dat Feyenoord bleef jagen op doelpunten leek de echte overtuiging te ontbreken.

Kans op kans werd tot ongeloof van de eigen fans om zeep geholpen, al ontbrak het Feyenoord ook aan geluk. Pogingen van Tonny Vilhena en Jens Toornstra werden in de eerste helft van de doellijn gehaald, terwijl Tyrell Malacia na rust de paal op zijn weg trof.

Trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn assistenten Denny Landzaat en Jean-Paul van Gastel zagen Feyenoord kans op kans krijgen, maar niet scoren. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tegen beter weten in bleef Feyenoord het proberen, maar het geloof was toen al zichtbaar verdwenen, ook al bleef het publiek 'alles of niets!' scanderen. Zelfs een zege was de Rotterdamse club niet gegund. Dat mocht op zich al een wonder genoemd worden, gezien de vele riante kansen.

Crisis

De ploeg die amper twee weken geleden met winst van de Johan Cruijff Schaal de vijfde prijs in drie jaar vierde, is nu al klaar in Europa. Tel daar de nederlaag tegen De Graafschap (2-0) in de eerste speelronde van de Eredivisie bij op en duidelijk is dat Van Bronckhorst met zijn ploeg nu al in een crisis zit.

Jordy Clasie treurt na de uitschakeling. Ⓒ Hollandse Hoogte