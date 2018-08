Van Persie voelt zich verantwoordelijk

Toch vond Robin van Persie ook positieve aanknopingspunten. „We waren goed en gretig”, zei hij. „We kregen zo veel kansen, maar scoren helaas maar één keer”

Van Persie nam zichzelf ook kwalijk dat Feyenoord maar eenmaal wist te scoren na bijna dertig doelpogingen. „Ik kreeg vier of vijf goede kansen, maar ik heb ze helaas niet benut. Ik had wel twee of drie keer moeten scoren. Dat neem ik mezelf kwalijk. Ik voel me ook verantwoordelijk. Het was gewoon niet goed van mijn kant. Die ballen moeten er in. Het is zwaar balen.”

Feyenoord blameerde zich vorige week met een ruime nederlaag tegen de Slowaakse subtopper (4-0). ,,Toen waren zij beter, nu wij”, zei Van Persie. ,,Het verschil tussen een wedstrijd voor eigen publiek en op vreemde bodem mag nooit zo groot zijn. Toch kunnen we denk ik wel een beetje met opgeheven hoofd van het veld. We bleven ervoor gaan, maar de goals bleven uit. Als het 1-0 was gebleven of 2-0 was geworden, had het kunnen gaan spoken.”

Van Persie was vol lof over de fans in De Kuip. „Ze waren fantastisch. Dat vond ik mooi om te zien. We hebben het publiek ook weer een beetje voor ons gewonnen. Vanavond waren we echt connected, zo moet het zijn. Hopelijk is dat zondag weer het geval, thuis tegen Excelsior.”