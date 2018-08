Van Bronckhorst ziet lichtpuntjes

„Het enige wat we niet goed deden, was de kansen benutten. Voor de rest heb ik geen enkel negatief woord voor mijn team”, zei hij na het gelijkspel (1-1) waarmee zijn ploeg al in de derde voorronde van de Europa League werd uitgeschakeld.

„We vergaten te scoren, maar bleven er de hele wedstrijd vol voor gaan. Dan maak je een kans, maar helaas we hebben de kans niet gegrepen”, stelde Van Bronckhorst, die tijdens de openingsfase echt geloofde in een stunt.

„We speelden zo goed in de eerste helft. We kwamen in de achtste minuut op 1-0 en daarvoor hadden we al twee keer kunnen scoren. Dan is het heel jammer dat je vervolgens meteen een doelpunt weggeeft.”

Feyenoord jaagde vervolgens tevergeefs op de gelijkmaker. „De bal wilde er niet in. Maar dat heeft niets te maken met een gebrek aan kwaliteit. Want we hebben voldoende jongens die bewezen hebben dat ze kunnen scoren. „Ik kan mijn spelers dan ook niets kwalijk nemen. Oké, ze hebben veel kansen gemist, maar dat is te goedkoop.”

Van Bronckhorst gelooft dat het snel weer de goede kant op gaat met Feyenoord. „Het zat tegen, maar dit is wel de manier waarop we vooruit moeten. Vandaag heeft het niet het gewenste resultaat opgeleverd, maar zondag tegen Excelsior hopelijk wel.”

