Uitschakeling extra pijnlijk voor Vermeer

De tweede doelman van de Rotterdammers was door trainer Giovanni van Bronckhorst aangewezen als ’Europese keeper’.

„Maar jammer genoeg blijft het bij deze wedstrijd”, aldus Vermeer, die met zakken ijs op zijn hand en bovenbeen voor de camera van FOX Sports verscheen.

„Meer kan ik er niet van maken. Het is nu wachten op de volgende wedstrijd. Het is goed mogelijk dat ik in het bekertoernooi ga keepen. We gaan het zien. Het is afwachten.”

Vermeer schikt zich voorlopig in zijn rol als tweede doelman, al is hij duidelijk niet blij met de keuze van Van Bronckhorst voor Justin Bijlow. „Ik doe wat ik moet doen en meer kan ik niet doen”, was het enige dat hij daarover kwijt wilde.

De fysieke schade lijkt gelukkig voor Vermeer mee te vallen. „Bij een sliding raakte een speler van AS Trencin me op mijn bovenbeen en hand. Het was even doorbijten en doorgaan, maar het valt reuze mee.”

Vermeer kon amper geloven dat Feyenoord tegen AS Trencin slechts een keer had gescoord. „Het was een goede wedstrijd, denk ik. We hebben ik weet niet hoeveel kansen gekregen, maar we maakten ze niet af. Trencin had vandaag een engeltje. De keeper pakte een bal, twee schoten werden van de lijn gehaald en ik heb begrepen dat we een penalty hadden moeten krijgen. Bovendien was er een bal die waarschijnlijk toch over de lijn was.”

