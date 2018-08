Ongekende neerwaartse spiraal dreigt voor Nederland

Valentijn Driessen Ⓒ Telesport

Waar Vitesse 29 minuten uitzicht had op Europese overleving, daar was het avontuur van Feyenoord al na 9 minuten over. De Nederlandse inbreng in de groepsfase van de Europese bekertoernooien verschilt kwantitatief niets met vorig seizoen na de uitschakeling van Feyenoord en Vitesse, de twee clubs die in de vorige editie van de Champions League en Europa League meededen tot de winterstop.