Vermeer krijgt kans in bekertoernooi

Giovanni van Bronckhorst heeft de doelman toegezegd dat hij dit jaar ook in alle KNVB-bekerwedstrijden speelt. Van Bronckhorst: „Kenneth weet zijn positie. We hebben afgesproken dat hij dit seizoen in Europa en in de beker zou gaan spelen. Voor mij is Justin Bijlow in de competitie de eerste keus. Kenneth gaat daar in mijn ogen fantastisch mee om. Hij is en blijft een top-professional. Hoe hij is teruggekeerd, ook fysiek, daar heb ik alleen maar bewondering voor.”

De trainer van Feyenoord zegt dat zijn ploeg de uitschakeling snel een plek moet geven. „We spelen geen Europees voetbal meer. Dat is niet goed voor de club en niet goed voor de ontwikkeling van de spelers. Maar we moeten wel verder. Op de manier die we thuis tegen Trencin zagen. We hebben heel veel kansen gecreëerd, alleen te weinig gescoord. Dat is het enige wat ik de spelers kan verwijten.”