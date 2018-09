Vitesse-trainer woest op arbiter

De Chelsea-huurling beschikt over lange uitschuifbenen en normaal is dat wel handig bij het verdedigen, maar ditmaal leverde het hem rood op, toen hij met een hoog geheven been een duel aanging en tegenstander Albian Ajeti raakte.

„Ik vind dat je voor zulke situaties nooit rood moet geven”, vond Bryan Linssen. „Hij speelt de bal en heeft die jongen niet aan zien komen. Dan is rood een veel te zware straf.”

Vitesse-trainer Leonid Slutsky was woedend over de beslissing van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert. „Het breekpunt in de wedstrijd is de rode kaart. Ik ben daar erg boos over. Dit was een grote fout van de scheidsrechter. Hij maakt de wedstrijd kapot.”

FC Basel profiteerde direct van de numerieke meerderheid. Binnen drie minuten kopte Ajeti de winnende goal in het Vitesse-doel. Het was een dubbele opdoffer die Vitesse niet meer te boven zou komen.

