Vitesse houdt treurige traditie in stand

Vitesse beleefde een beroerde avond tegen FC Basel en dolf na de ongelukkige 0-1 nederlaag in Arnhem opnieuw het onderspit.

Het Europese avontuur ging zodoende uit als een nachtkaars, voordat het goed en wel was begonnen. Weinig verrassend, want de route die de play-off-winnaar moet afleggen door de voorrondes van de Europa League blijkt keer op keer een mijnenveld.

De enige die er ooit doorheen wist te slalommen was FC Utrecht in het seizoen 2010/2011. Voor Vitesse is het de vierde maal sinds de start van de Europa League in 2009 dat de voorrondes een struikelblok zijn.

