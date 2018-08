Statement ’Gio’ richting Amrabat

Bekijk ook: Van Bronckhorst ziet lichtpuntjes

De Rotterdammers moeten het duel met de Slowaken nu gebruiken als basis voor een veel hoger niveau in de competitie.

Het meest opvallende is daarbij het statement dat trainer Giovanni van Bronckhorst heeft gemaakt. Wie in De Kuip oplette zag een bijna sensationeel jonge reservebank, waarop behalve voor Jean-Paul Boëtius ook geen plek meer was voor Sofyan Amrabat. De vorig jaar van FC Utrecht gekochte middenvelder lijkt net zo uit de gratie geraakt als Boëtius.

Van Bronckhorst gaat, zolang Yassin Ayoub en Renato Tapia nog niet fit zijn, liever met de eigen jeugd verder dan met het duo Boëtius/Amrabat.

Op de bank had hij de 18-jarige Lutsharel Geertruida, de 17-jarige Wouter Burger, de 19-jarige Dylan Vente en de 21-jarige Mo Hankouri, naast de 19-jarige aankoop Luis Sinisterra en Justin Bijlow (20).

