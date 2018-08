Feyenoord breekt record

De spelers van Feyenoord hoopten Het Legioen donderdag te trakteren op een stunt. Ⓒ ANP Pro Shots

ROTTERDAM - Feyenoord brak donderdag in het duel met AS Trencin (1-1) een record. Nooit eerder in de historie creëerde het zoveel kansen in de eerste 45 minuten van een Europees duel.