Opnieuw aderlating voor Dumoulin

Nadat eerder Mike Teunissen, Phil Bauhaus en Lennard Hofstede opstapten en afgelopen maandag Simon Geschke zijn ontslag indiende, is inmiddels ook duidelijk dat Laurens ten Dam niet ingaat op een contractverlening. Naar verluidt zou Ten Dam met Geschke naar de nieuwe CCC-ploeg (grotendeels het voormalige BMC) overstappen.

Voor Dumoulin is zeker het verlies van de klimmers Geschke en Ten Dam een zware aderlating. In de Tour benadrukte de Maastrichtenaar nogmaals bij het teammanagement van welke grote waarde de inmiddels 37-jarige geboren Groninger voor hem is. Toch duurde het vrij lang voordat Rudi Kemna (medeverantwoordelijk voor het transferbeleid) een voorstel aan Ten Dam deed. Op dat moment had hij al garanties van Jim Ochowicz voor de nieuwe CCC-ploeg op zak.

Tom Dumoulin (rechts) krijgt de felicitatie's van Laurens ten Dam na het behalen van de tweede plaats in de Tour de France. Ⓒ ANP

Dumoulin zal not amused zijn met de handelswijze van zijn team richting Geschke en Ten Dam. Het is duidelijk dat de nummer twee uit de afgelopen Giro d’Italia en Tour de France nu zeker enkele versterkingen voor de bergetappes en meerdere ervaren allrounders nodig heeft in zijn jacht om de Tour de France te winnen. Tot dusver slaat de balans echter de andere kant op en ziet Dumoulin alleen dat trouwe helpers het team verlaten.

Team Sunweb is opvallend rustig op de transfermarkt. Alleen van de beloften Cees Bol, Joris Nieuwenhuis en Max Kanter is bekend dat zij het team in 2019 komen versterken. In de Franse media wordt gemeld dat de 34-jarige Nicholas Roche in gesprek zou zijn met Sunweb, maar de Ier wordt ondanks een zwak seizoen bij BMC met meer ploegen in verband gebracht.

Teammanager Iwan Spekenbrink benadrukte in juli dat de ploeg volgend jaar alles op de Tour de France gaat zetten. Dat zou betekenen dat op de Franse wegen Dumoulin door het sterkst mogelijke team omringd moet worden. Mannen als Wilco Kelderman en Sam Oomen zouden zich dan in de Tour in dienst van de Limburger moeten stellen, waardoor de ploeg nauwelijks in staat zal zijn om een sterke afvaardiging naar de Giro d’Italia te sturen. ,,Al besef ik ook dat we nog twee à drie versterkingen moeten halen”, erkende Spekenbrink destijds. Op dat moment ging hij er nog van uit dat Geschke en Ten Dam zouden blijven.

Voor de Tour de France heeft Dumoulin bij de ploeg een lijstje ingeleverd met mogelijke versterkingen. Jonge, talentvolle klimmers als George Bennett, Patrick Konrad, Sebastien Reichenbach, Emanuel Buchmann en Ben O’Connor waren toen nog vrij. De meesten hebben ondertussen al een contract getekend of zijn al in verregaande onderhandelingen met andere ploegen. Dat Team Sunweb momenteel nauwelijks daadkracht op de transfermarkt toont, is zeker een zorgwekkende ontwikkeling.

Ook wordt duidelijk dat diverse oudere renners niet staan te popelen om bij Sunweb te tekenen. De werkwijze van de Duits-Nederlandse ploeg was de afgelopen jaren heel succesvol, maar het is ook een systeem waar niet iedereen in past. Zeker ervaren, oudere renners hebben moeite om zich aan dit regime aan te passen. Het individu is hier altijd ondergeschikt aan het team. Niet voor niks werd er de afgelopen jaren gebroken met de kopmannen Marcel Kittel, John Degenkolb en Warren Barguil.

De komende weken wacht Spekenbrink als eindverantwoordelijke de moeilijke taak om alsnog met de nodige versterkingen te komen. Hij had Geschke en Ten Dam zeker willen behouden, waardoor hun vertrek extra pijnlijk is. In de vier grote rondes dat Dumoulin voor de eindzege streed (Vuelta 2015, Giro 2017, Giro 2018 en Tour 2018), bleek zijn ploeg vier keer zijn grootste zwakte te zijn. Als je uit die rondes niet je lessen hebt geleerd en blijft volhouden dat je het met jonge renners ook kunt redden, dan mag je je afvragen hoelang Dumoulin dit beleid nog gaat accepteren.