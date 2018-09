Ten Dam vertrekt bij Sunweb

Naar verluidt zou Ten Dam met Geschke naar de nieuwe CCC-ploeg (grotendeels het voormalige BMC) overstappen.

Voor Tom Dumoulin is het verlies van de klimmers Geschke en Ten Dam een zware aderlating. In de Tour benadrukte de Maastrichtenaar nogmaals bij het teammanagement van welke grote waarde de inmiddels 37-jarige geboren Groninger voor hem is.

Toch duurde het vrij lang voordat Rudi Kemna (medeverantwoordelijk voor het transferbeleid) een voorstel aan Ten Dam deed. Op dat moment had hij al garanties van Jim Ochowicz voor de nieuwe CCC-ploeg op zak.