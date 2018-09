Botteghin: ’In mijn eentje had ik al een hattrick kunnen maken’

Een antwoord op de vraag hoe het kan dat Feyenoord over twee duels met liefst 5-1 moest buigen voor het nietige AS Trencin, kon of durfde niemand van de Rotterdammers geven. Botteghin: „dat vragen we ons allemaal af.”

De spelers wezen na de return in De Kuip (1-1) op de enorme hoeveelheid gemiste kansen. „Ik had in mijn eentje al een hattrick kunnen maken”, mompelde Botteghin.

De onthutsende nederlaag van vorige week in Slowakije (4-0) bleek voor Feyenoord donderdagavond niet meer te repareren, ondanks een vroege voorsprong via Botteghin en legio kansen op meer doelpunten. Toch zag de verdediger nog lichtpuntjes. „We mogen vooral trots zijn dat we na zo’n week dit hebben laten zien”, aldus Botteghin. „Natuurlijk zijn we er niet trots op dat we eruit liggen. Maar als we met zoveel strijd en passie blijven spelen, kunnen we er een mooi seizoen van maken.”