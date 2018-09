Berghuis voelt geen schaamte: ’Alles erin gestopt wat ik in me heb’

„Ik heb alles erin gestopt wat ik in me heb. Buiten het voetbal en in het veld. En soms win je en soms verlies je” aldus de aanvaller voor de camera van de NOS.

Na de beschamende nederlaag vorige week in Slowakije (4-0) bleef Feyenoord tijdens de return donderdagavond in de eigen Kuip steken op 1-1.

Volgens Berghuis was het missen van de enorme hoeveelheid kansen simpelweg pech. „Iedereen heeft zijn kansen gemist. Ik denk dat het gewoon pech is. De manier waarop was goed, maar we belonen ons zelf niet.”

„Het is natuurlijk wel een klap om er zo uit te gaan. Maar de manier waarop we vandaag hebben gespeeld, is een beetje hoopgevend. We moeten proberen zo weer te spelen zondag tegen Excelsior.”