Serie A laat geld rollen

Cristiano Ronaldo Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Incredibile! Meer dan een miljard euro. Nooit eerder gooiden de clubs in de Serie A er zoveel transfergeld tegenaan om zich te versterken als deze zomer. En de markt sluit pas om middernacht. Niks uitgerangeerde competitie, er is weer vuurwerk op het hoogste niveau in Italië. En niet alleen door de spectaculaire transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus. Hoe is dit mogelijk?