Vitesse-doelman: ‘Doodziek en gefrustreerd’

,,Vanuit deze frustratie kunnen we iets moois opbouwen voor de toekomst. Deze ervaring van spelen met het hart gaat ons zeker helpen de rest van het seizoen. Dat begint meteen zondag al met de lastige uitwedstrijd tegen SC Heerenveen, waarvoor we weinig rust hebben. We moeten zorgen dat we er dan direct weer staan”, vertelde de Portugese international na de 1-0 nederlaag tegen FC Basel, die uitschakeling betekende na de eerdere 1-0 nederlaag van Vitesse in eigen huis.

Eduardo onderscheidde zichzelf in Basel positief met enkele prima reddingen. ,,Maar het is onmogelijk om tevredenheid te voelen na zo’n nederlaag. Het hele team heeft met het hart gespeeld en ik heb er zelf alles aan gedaan om de ploeg te helpen. De jongens zo te zien knokken, maakt me trots dat ik hier ben en deel mag zijn van deze familie.”

Eduardo was na afloop in de catacomben van het St. Jakob Park geïrriteerd over de rode kaart voor Jake Clarke-Salter, die in zijn ogen het breekpunt in de wedstrijd was. ,,De rode kaart was heel teleurstellend voor ons. Het was een beslissing die de hele wedstrijd heeft bepaald. Daarnaast waren er nog andere momenten, die in ons nadeel uitvielen. We zijn heel teleurgesteld over wat er is gebeurd, want we hebben alles gegeven. In de kleedkamer is iedereen doodziek en gefrustreerd, want we hebben tweehonderd procent gegeven, maar het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.”