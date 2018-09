Schokkend nieuws voor Serena Williams kort voor debacle

De 23-voudig grandslamkampioene ging toen al in de eerste ronde met 6-1 6-0 onderuit tegen de Britse Johanna Konta. Het gebeurde Williams sinds haar profdebuut in 1995 nog niet eerder dat ze in een wedstrijd maar één game won.

Tien minuten voor het begin van haar partij kwam Williams er achter dat de moordenaar van haar halfzus, die in 2003 werd doodgeschoten, vervroegd was vrijgelaten.

Haar kinderen

„Ik kreeg het niet uit mijn hoofd”, aldus Williams in een vraaggesprek met Time. „Het was moeilijk, omdat ik aan haar kinderen moest denken. Wat ze voor mij betekenen en hoeveel ik van ze houd.”

„Hoe dan ook, mijn zus komt niet terug wegens goed gedrag. Het is niet eerlijk dat ze me nooit meer kan knuffelen. Maar de Bijbel spreekt ook over vergeving. Ik weet nog niet of ik dat kan”, aldus Williams. ”Ik zou graag willen doen wat ik predik, maar zo ver ben ik nog niet. Ik zou mijn dochter Olympia willen leren wat vergeven betekent. Ik wil ook kunnen vergeven, ooit zal dat me lukken.”