FC Emmen huurt Engels jeugdinternational

“Onze selectie was achterin nog ietwat krap. Met Easah hebben we een extra optie achterin. Hij is een snelle, slimme verdediger die ook fysiek zijn mannetje staat. Hij kan ongetwijfeld mee in de eredivisie,” aldus directeur Ben Haverkort op de website van FC Emmen.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik