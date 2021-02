Spaanse media: doelpunt Luuk de Jong kan redding voor Sevilla zijn

Voetbal

Ajax bekert op woensdag 3 maart tegen SC Heerenveen

De KNVB heeft de halve finale van het bekertoernooi tussen SC Heerenveen en Ajax vastgesteld op woensdag 3 maart. In het Abe Lenstra Stadion wordt die avond om 21.00 uur afgetrapt met als inzet een plaats in de eindstrijd in De Kuip op 18 april.