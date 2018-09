Marchisio na 25 jaar weg bij Juventus

Marchisio meldde zich als zevenjarig spelertje bij Juventus en debuteerde in 2005 in het eerste elftal. Hij werd in het seizoen 2007/2008 verhuurd aan Empoli en kwam vervolgens tot 389 duels voor Juventus. Slechts zeventien spelers droegen vaker het bekende shirt van de Oude Dame.

Marchisio verloor zijn basisplaats na een zware knieblessure die hij twee jaar geleden opliep. Het is onbekend waar hij zijn loopbaan vervolgt.