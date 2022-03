Richard Verschoor wint openingsrace in Formule 2

De coureur van Trident had een prima start en pakte direct de leiding, om die niet meer uit handen te geven. Verschoor (21) won vorig jaar ook al een sprintrace, toen op Silverstone.

Richard Verschoor in actie in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

Voor de man uit Benschop was het lang onzeker of hij dit jaar opnieuw in de Formule 2 zou uitkomen. De winnaar van de prestigieuze Grand Prix van Macau in 2019 raakte eind vorig seizoen zijn stoeltje kwijt bij MP Motorsport om financiële redenen. Vorige maand werd bekend dat hij bij Trident zou instappen.