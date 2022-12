Mühren geniet tijdens WK van Foden: ’Denkt niet na, doet dingen op gevoel’

„Ik begreep niet waarom hij niet in de basis stond bij de start van het WK. Hij is een natuurtalent en zijn jeugdigheid speelt een grote rol. Foden denkt niet na, doet dingen op gevoel en dat moeten trainers nooit bij hem vandaan halen”, zegt Mühren, die vanwege zijn eigen succesvolle jaren in Engeland bij Ipswich Town en Manchester United met extra interesse naar het Engelse elftal kijkt.

Als hij Foden ziet spelen in het City van Pep Guardiola, zit Mühren op het puntje van zijn stoel. „Dat geldt ook voor Kevin De Bruyne, een modernere middenvelder zie je niet in de wereld. Die jongen heeft alles. Bij België heeft hij niet de spelers om zich heen die hij bij City heeft. Hij heeft gewoon alles: een mooie pass, overzicht, kan scoren, mensen voor de keeper zetten en hij legt risico’s in zijn passes. Dat is zo bepalend. Maar daarom speelt City onder Guardiola ook het voetbal van Cruijff en Nederland van vroeger. Ook bij het Spaanse elftal zie je dat terug. Hartstikke leuk om te zien.”

Engeland is in de ogen van Mühren alleen achterin kwetsbaar. Voorin zijn smaken genoeg. Met Rashford, Saka en Kane én Foden heb je spelers die goals kunnen maken. En achter hen speelt de jonge Bellingham, die ook alles kan.”