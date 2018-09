Italiaans voetbal staat stil bij brugramp

Ze staan zo stil bij de slachtoffers van de ramp met de ingestorte verkeersbrug bij Genua.

Eerder werd al bekend dat Sampdoria en Genoa helemaal niet in actie hoeven te komen. Beide clubs uit Genua mogen de duels met Fiorentina en AC Milan later afwerken.

Bekijk ook: Wedstrijden Genoa en Sampdoria uitgesteld

Bij het ongeluk vielen zeker 38 doden. In ziekenhuizen liggen nog negen gewonden die in levensgevaar zijn. Tientallen auto's stortten dinsdag circa 45 meter naar beneden en kwamen in het riviertje de Polcevera of op de oevers tussen brokstukken van de verkeersbrug terecht. Hulpdiensten zoeken in de puinhopen nog naar slachtoffers.