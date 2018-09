Topclubs Serie A in handen rijke zakenlui

De familie Agnelli, eigenaar van autofabrikant Fiat, is tevens eigenaar van Juventus. AS Roma heeft de Amerikaanse miljardair James Pallotta, groot geworden in de wereld van hedge funds op de beurzen, als eigenaar. Bij rivaal Lazio staat zakenman in small business Claudio Lotito al jaren aan het roer.

Bekijk ook: Serie A laat geld rollen

Napoli wordt geregeerd door filmproducer Aurelio de Laurentiis. Chinees geld is er bij Internazionale, met Jindong Zhang en zijn miljoenenbusiness Suning Holdings. Zijn Chinese tegenhanger bij AC Milan, Li Yonghong, is alweer vertrokken. Hij investeerde vorig jaar 191 miljoen euro in nieuwe spelers, maar dit ging allemaal via het Amerikaanse beleggingsfonds Elliott, dat inmiddels ook officieel eigenaar is. Paolo Scaroni is nu voorzitter.