De Bruyne drie maanden aan de kant

Volgens de kampioen van Engeland heeft de middenvelder afgelopen week op een training zijn kniebanden beschadigd. De Belg hoeft geen operatie te ondergaan. De Bruyne miste in 2016 twaalf wedstrijden van Manchester City door een blessure aan dezelfde rechterknie. De 27-jarige Belg was in het afgelopen seizoen van grote waarde voor zijn ploeg met twaalf treffers en 21 assists.

City moet De Bruyne onder meer missen tijdens duels met Liverpool, Tottenham Hotspur en Manchester United. De kampioen is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De ploeg van Guardiola versloeg in de strijd om het Community Shield, de Engelse Supercup, bekerwinnaar Chelsea met 2-0. De eerste competitiewedstrijd tegen Arsenal leverde zondag in Londen eveneens een zege (2-0) op.

City speelt zondag thuis tegen Huddersfield Town.