City laat Australisch talent rijpen bij Celtic

Het 19-jarige talent komt op huurbasis over van Manchester City, dat hem eerder deze maand overnam van Melbourne City. Toen al liet City weten dat hij zich vooralsnog bij een andere club verder zou moeten ontwikkelen.

Arzani maakte op het WK deel uit van de Australische ploeg. Hij was van alle deelnemende teams de jongste speler in Rusland. De in Iran geboren Arzani werd afgelopen seizoen uitgeroepen tot grootste talent in de Australische A-League.