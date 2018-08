Ajax gaat geen spelers sparen voor Kiev

„Het zou goed kunnen dat we met dezelfde ploeg of met één andere speler als woensdag tegen Standard Luik starten”, verklapte de coach. Ten Hag besloot vorige week tegen Heracles Almelo vier spelers aan de kant te houden voor de return tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League.

Dat pakte verkeerd uit, want Ajax kwam in de eerste competitiewedstrijd niet verder dan 1-1. De formatie uit Amsterdam herstelde zich tegen Standard Luik met een ruime 3-0 zege.

Waarschuwing

Ajax wacht woensdag alweer een belangrijke thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev, die de club dichtbij de lucratieve en prestigieuze groepsfase van de Champions League kan brengen. Ten Hag concentreert zich echter vooral op de uitwedstrijd op het kunstgras van VVV. „Vorige week hebben we een waarschuwing gekregen. Ik hoop dat we daarvan geleerd hebben.”