Juweeltje Marcos Senesi maskeert veel bij Feyenoord

Marcos Senesi verbaast met een schitterende treffer. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Het laatste wat je wil, als de transferdeadline nadert, dat je beste spelers nog even de show stelen. Trainer Dick Advocaat is bij Feyenoord blij dat hij eindelijk zijn defensie goed bezet heeft, maar dan maakt Marcos Senesi tegen ADO Den Haag (4-2) even de mooiste goal van het Eredivisie-weekeinde.