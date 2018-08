’Dolberg gaat nog niet veel spelen de komende tijd’

„De wedstrijd tegen Standard Luik afgelopen dinsdag kwam al drie dagen na het duel met Heracles”, zei Ajax-trainer Erik ten Hag. „Daarom zijn we tegen Heracles zonder Huntelaar begonnen. Hij heeft een geschiedenis met spierblessures en door de blessure van Kasper Dolberg kunnen we hem de komende weken eigenlijk niet missen. Met zulke dingen moet je soms rekeningen houden, want Dolberg zal deze maand nog niet veel spelen. Nee, we hebben geen nieuwe spits nodig. Want straks hebben we met Dolberg en Huntelaar twee uitstekende spitsen.”

Tegen Heracles startte Ajax met Kaj Sierhuis in de spits, maar met de jonge aanvaller in de ploeg wisten de Amsterdammers tegen Heracles niet tot scoren te komen. Dat lukte pas kort voor tijd, toen Matthijs de Ligt de gelijkmaker produceerde. Op dat moment stond de ingevallen Huntelaar al binnen de lijnen.

Geen voorstander

De routinier laakte vorig seizoen nog het kunstgras van VVV, waar Ajax net als nu in de beginfase van het seizoen in actie kwam. „Je voeten branden gewoon weg aan de onderkant. Ik ben geen voorstander van kunstgras. Het is veel te warm en de bal rolt gewoon niet. Als je een steekpass wil geven moet je bijna schieten. Maar je moet het er maar mee doen, alleen de KNVB kan er iets aan veranderen”, zei Huntelaar, die ’s avonds nog een tweet met een knipoog de wereld in slingerde.