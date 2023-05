Guardiola: ’De competitie winnen is de mooiste prijs’

„Ik word het liefst kampioen omdat we zelf hebben gewonnen”, zei Guardiola. „Maar wij hebben geen invloed op wat er zaterdag gebeurt in Nottingham. Wij moeten gewoon zoals altijd ons werk doen en dan zien we wel.”

City heeft een voorsprong van vier punten op Arsenal, dat een duel meer heeft gespeeld. „Maar een competitie beslissen is altijd moeilijk”, weet Guardiola. „Tennissers zeggen vaak dat serveren voor de winst op Wimbledon het allermoeilijkste is.”

City kan dit seizoen ook nog de Champions League en FA Cup winnen. City speelt op 10 juni tegen Internazionale om winst van de Champions League. Een week eerder is Manchester United de tegenstander in de eindstrijd van de FA Cup. „Maar de competitie winnen, dat blijft de mooiste prijs”, zei Guardiola. ,,Daar speel je zo’n tien maanden iedere week voor.”