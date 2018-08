Van Bommel: ’PSV heeft een heel goede, brede selectie’

Van Bommel is ook niet van plan om spelers rust te geven voor de tweede competitiewedstrijd, met het oog op het naderende duel van dinsdag met BATE Borisov in de play-offs van de Champions League. „Als je fit bent, zoals we allemaal zijn, kan je gewoon drie wedstrijden in de week spelen”, aldus Van Bommel.

Reizen

„We zijn op 27 juni begonnen en trainen hard. Natuurlijk, het zijn veel wedstrijden en daar komt het reizen ook nog bij. Maar we hebben een heel goede, brede selectie. We gaan paar wedstrijd bekijken wat voor ons het beste is. Maar ik ben niet een trainer die veel wisselt.”

Ryan Thomas is speelgerechtigd en kan dus zijn debuut maken voor PSV in Sittard. Onder anderen spits Maxi Romero speelt vrijdagavond met Jong PSV tegen FC Eindhoven, maar de Argentijn kan ook gewoon in de wedstrijdselectie opgenomen worden voor het Eredivisie-duel op zaterdagavond.