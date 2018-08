Van Bronckhorst verbaasd: ’Mag ik dat niet zijn?’

De coach van Feyenoord benadrukte dat zijn ploeg na de nederlaag over twee duels (5-1) voor eigen publiek goed had gespeeld. Hij baalde wel van de vele gemiste kansen „Hier kunnen we mee verder”, zei Van Bronckhorst direct nadat zijn ploeg was uitgeschakeld door een club met een begroting van 2 miljoen euro. „We speelden ook een goede wedstrijd, mag ik dan niet positief zijn?”, zei hij vrijdagmiddag.

„Ik ben positief, mijn groep ook. Maar laat het duidelijk zijn dat teleurstelling wel de overhand heeft. Maar ik kan niet meer vragen dan dat de spelers tegen Trencin hebben laten zien. We zijn niet positief dat we er uit zijn, dat moet je wel scheiden.”