Vraagtekens rond rentree Jørgensen

„Ik hoop binnenkort meer duidelijkheid te hebben over hoe lang het nog gaat duren met zijn blessure”, aldus de coach van Feyenoord. „Onze medische staf is hard bezig om hem goed te begeleiden”, zei hij over de Deense WK-ganger, die de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen ontbrak. In de verloren uitwedstrijd bij AS Trencin (4-0) startte Dylan Vente in de punt van de aanval, de andere drie duels begon Robin van Persie ’op 9’.

St. Juste

Jeremiah St. Juste en Renato Tapia keerden vrijdag terug op het trainingsveld bij Feyenoord. Van Bronckhorst weet nog niet of zij zondag tegen Excelsior kunnen spelen. Yassin Ayoub moet voorlopig nog geblesseerd toekijken, terwijl Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius geschorst zijn na hun rode kaarten tegen De Graafschap.