Ajax-vrouwen stuiten op Sparta Praag

Dat is op papier een gunstige loting. Sparta Praag staat van alle mogelijke tegenstanders het laagste op de UEFA-ranking.

De Ajax-vrouwen speelden in het Ierse Belfast drie kwalificatiewedstrijden. De Ierse club Wexford Youths werd met 4-1 verslagen. Later volgde een 2-0 overwinning op de Noord-Ierse club Linfield en een gelijkspel (0-0) tegen het Italiaanse Brescia. Dat was voldoende voor een plek in de eerste ronde van de Champions League, waarin 32 teams spelen.

Olympique Lyon

Ajax speelt op 12 of 13 september eerst in Amsterdam tegen Sparta Praag. Op 26 of 27 september volgt de return in Tsjechië. Titelverdediger Olympique Lyon begint met een tweeluik tegen Avaldsnes uit Noorwegen. In de Franse ploeg zit de Nederlandse international Shanice van de Sanden.