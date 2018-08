’Kruijswijk gaat voor klassement in Vuelta’

Dat vertelde sportief directeur Merijn Zeeman tijdens de presentatie van de wielerploeg van LottoNL-Jumbo voor de Vuelta. Kruijswijk hield na zijn vijfde plaats in de Ronde van Frankrijk nog even open of hij in Spanje voor het klassement of een mooie ritzege wilde gaan.

Bennett kopman

„Maar hij wil zijn goede vorm van de Tour meenemen en zeker een goed klassement rijden”, zei Zeeman. „George Bennett is onze kopman. Hij wil net als Kruijswijk zo hoog als mogelijk eindigen.”

Danny van Poppel, Lars Boom, Floris De Tier, Tom Leezer, Bert-Jan Lindeman en Sepp Kuss completeren de ploeg van LottoNL-Jumbo voor de Vuelta, die volgende week zaterdag in Malaga van start gaat. „Danny krijgt alle gelegenheid om te sprinten”, zei Zeeman. „Lars Boom en Tom Leezer zullen hem helpen. Maar onze focus ligt op een goed klassement voor Steven Kruijswijk en George Bennett.”