Vrouw Vingegaard: ’Mijn droom is dat Jonas drie grote rondes in één jaar wint’

„Jonas zal heel teleurgesteld zijn als hij de Tour niet wint dit jaar, maar hij blijft nooit meer achter met de vraag of hij het kan. Hij heeft het immers al een keer gepresteerd. Het is de belangrijkste race in de wereld en het is zijn grootste doel om nog een keer te winnen”, aldus Trine, die tijdens de vijfde Tour-etappe haar man zag excelleren en Tadej Pogacar achter zich liet.

In het algemeen klassement staat de Deense titelverdediger nu tweede, op 47 tellen van geletruidrager Jai Hindley. Pogi moet 53 seconden goedmaken op Vinge. „Ik zou het fantastisch vinden dat hij alle drie de grote rondes in een jaar wint. Dat zou ik nog mooier vinden dan het record van vijf Tour-zeges”, vervolgt ze. „Dat hij nog vier keer wint, lijkt me met al die jonge renners die steeds eerder goed zijn, sowieso een lastig verhaal. Daarom denk ik: ’Waarom niet alle drie in één jaar?’. Dit jaar gaat het niet meer lukken nee, maar misschien in 2024. Dromen mag toch?”

