Hoffenheim bindt Kramaric langer

De 27-jarige aanvaller heeft zijn contract bij de Duitse club met twee jaar verlengd. Hij ligt nu tot medio 2022 vast bij de nummer 3 van het vorige seizoen.

Kramaric kwam in januari 2016 op huurbasis over van Leicester City. Na een half seizoen nam Hoffenheim hem definitief over. In 83 competitiewedstrijden in de Bundesliga kwam hij tot 33 doelpunten en 20 assists. Bij de verloren WK-finale in Rusland tegen Frankrijk (2-4) deze zomer fungeerde Kramaric als invaller.

Hoffenheim begint de Duitse competitie volgende week met een uitwedstrijd tegen Bayern München.