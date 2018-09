Bacca verlaat Milan definitief en tekent bij Villarreal

De Colombiaanse aanvaller heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Villarreal, dat hem vorig seizoen al huurde van AC Milan. Hij was in het afgelopen seizoen in Spanje goed voor achttien goals in 43 officiële duels. Mede door zijn inbreng wist Villarreal als vijfde te eindigen, waardoor de club zich verzekerde van deelname aan de groepsfase van de Europa League.

Bacca startte zijn Europese carrière in januari 2012 bij Club Brugge. Bij de Belgische club verdiende hij een transfer naar Sevilla. Bacca won met zijn Spaanse ploeg twee keer de Europa League (2014 en 2015). Milan legde in de zomer van 2015 vele miljoenen neer voor Bacca, maar zijn verblijf in San Siro werd geen succes.

De 48-voudig Colombiaans international was eerder deze zomer nog actief op het WK in Rusland.