Milan haalt op valreep nog twee spelers

Laxalt, die met Uruguay het WK in Rusland speelde, was al eerder in Italië actief. De 25-jarige linkerverdediger werd in 2013 naar Europa gehaald door Internazionale. Hij keert nu voor 14 miljoen euro terug naar Milaan. Castillejo, een 23-jarige vleugelspits, wordt vooralsnog gehuurd. AC Milan heeft echter wel een verplichte aankoopoptie van 18 miljoen euro op hem genomen.

Met de komst van Laxalt en Castillejo heeft AC Milan deze zomer nu negen nieuwkomers vastgelegd. Eerder streken Mattia Caldara (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus), Pepe Reina (Napoli), Alen Halilovic (Hamburg), Ivan Strinic (Sampdoria), Fabio Borini (Sunderland) en Tiémoué Bakayoko (Chelsea) al neer in San Siro.