Parasiet houdt Pantano uit Vuelta: ’Een zware periode’

De 29-jarige coureur van Trek-Segafredo voelt zich al een tijdje niet lekker. Bloedonderzoek wees uit dat Pantano geïnfecteerd is door een parasiet met toxoplasmose. Toxoplasmose kan leiden tot onder meer koorts en opgezette lymfeklieren.

„Het is op dit moment niet te voorspellen of Jarlinson dit jaar nog in actie kan komen”, zei het hoofd van de medische staf van Trek. „Het belangrijkste is dat hij nu zoveel mogelijk rust neemt, zodat zijn lichaam de kans krijgt te herstellen van deze infectie.”

De Colombiaanse klimmer won in 2016 een etappe in de Tour de France. Hij reed dit jaar een anonieme Giro d’Italia en moest deze maand al na twee etappes opgeven in de Ronde van Polen. „Ik ga door een zware periode, maar gelukkig weet ik nu wel wat het probleem is”, zegt Pantano. „Hopelijk herstel ik snel en kan ik dit jaar nog wat laten zien.”