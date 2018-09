Van den Brom neemt AZ-aanwinst mee naar Emmen

Trainer John van den Brom heeft de IJslandse aanvaller direct opgenomen in zijn selectie. AZ nam de 21-jarige WK-ganger deze week over van PSV, waar diens uitzicht op speeltijd gering was.

’Groter en breder’

„We zijn enorm blij dat we Albert hebben kunnen binnenhalen”, zegt Van den Brom. „Hij kan op drie posities spelen en zorgt ervoor dat onze groep groter en breder wordt.” Gudmundsson zal in en tegen Emmen moeten hopen op een invalbeurt. Van den Brom ziet na de overtuigende seizoensstart tegen NAC Breda (5-0) geen reden zijn elftal te wijzigen. Calvin Stengs en Marko Vejinovic hebben na langdurig blessureleed voorzichtig de groepstraining in Alkmaar hervat.

FC Emmen luisterde het debuut in de Eredivisie ook op met een zege. De gepromoveerde ploeg van trainer Dick Lukkien won met 2-1 bij ADO Den Haag. „We zullen meer weerstand krijgen dan tegen ADO”, voorspelt Lukkien. „Het is duidelijk dat het heel lastig gaat worden, maar we spelen om te winnen.”