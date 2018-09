Parma haalt Gervinho terug naar Serie A

Het gepromoveerde Parma Calcio 1913 heeft de 31-jarige spits weggeplukt uit China, waar Gervinho sinds begin 2016 speelde voor Hebei China Fortune. Gervinho kwam daarvoor tweeënhalf jaar in de Italiaanse competitie uit voor AS Roma.

De Ivoriaan moet Parma van doelpunten gaan voorzien. Gervinho speelde eerder voor onder meer Lille en Arsenal. Hij ondertekende een driejarig contract bij Parma, dat in 2015 failliet ging maar onder een nieuwe naam een doorstart maakte in de Serie D. Na drie promoties op rij is de drievoudig winnaar van de Italiaanse beker nu terug op het hoogste niveau.

Soriano

Torino haalde Roberto Soriano terug naar de Serie A. De Italiaanse international, geboren in Duitsland, speelde de afgelopen twee jaar voor de Spaanse club Villarreal. De 27-jarige middenvelder kwam eerder uit voor Sampdoria en Empoli.