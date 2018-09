Argentijnse bondscoach haalt bezem door selectie

De Ajacied behoort tot de selectie die interim-bondscoach Lionel Scaloni heeft geformeerd voor de oefeninterlands op Amerikaanse bodem tegen Guatemala en Colombia. Aanvoerder Lionel Messi meldde zich eerder al af voor de trip en ontbreekt daardoor op de lijst van 29 spelers, waarvan er slechts negen ook aanwezig waren op het teleurstellend verlopen WK in Rusland.

Nieuwelingen

Scaloni heeft heel wat nieuwelingen opgenomen in zijn groep. Naast Messi ontbreken ook andere basiskrachten als Nicolas Otamendi, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Sergio Agüero en de als international gestopte Javier Mascherano. Spits Giovanni Simeone, de 23-jarige zoon van trainer Diego Simeone van Atletico Madrid, kan debuteren in de nationale ploeg.

Brazilië gaat volgende maand eveneens naar de Verenigde Staten, voor oefeninterlands tegen de Amerikanen en El Salvador. Bondscoach Tite gebruikt die wedstrijden ook om nieuwe spelers aan het werk te zien. Zo riep hij Arthur op, de nieuwe middenvelder van FC Barcelona, en Andreas Pereira.

Neymar

Die 22-jarige middenvelder van Manchester United is geboren in België en speelde in de jeugd jarenlang voor PSV. De Engelse topclub plukte hem in 2011 echter weg uit Eindhoven. Na verhuurperiodes bij Granada en Valencia mag Pereira, die een Braziliaanse vader heeft, zich nu basisspeler noemen in het elftal van José Mourinho. Onder anderen Marcelo, Miranda, Paulinho, Fernandinho en Gabriel Jesus ontbreken in de Braziliaanse selectie. Neymar is er wel bij.