Statistieken - Willem II neemt zege mee uit Groningen

De ploeg van trainer Adrie Koster won met 1-0 bij FC Groningen, dankzij een fraai doelpunt na ruim een half uur spelen van Daniel Crowley. De Engelse middenvelder krulde de bal van zo'n 20 meter over doelman Sergio Padt.

Willem II was de competitie vorige week begonnen met een nederlaag voor eigen publiek tegen VVV-Venlo (0-1). FC Groningen ging in Arnhem hard onderuit tegen Vitesse (5-1). De nieuwe hoofdtrainer Danny Buijs gunde dezelfde elf spelers vrijdag bij zijn eerste thuiswedstrijd in Groningen de kans op eerherstel, maar de ploeg van Buijs stelde opnieuw teleur.

