’Ik ben nu al zo lang weg bij Ajax en er is zoveel gebeurd’

Riechedly Bazoer Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - De afgelopen jaren had Riechedly Bazoer altijd de wens om zo ver mogelijk naar voren te spelen, maar dit seizoen heeft de nieuwe Vitesse-trainer Thomas Letsch hem juist helemaal achterin geposteerd. De rol van voetballende man in de achterhoede blijkt op het lijf van het voormalige toptalent geschreven. Bazoer heeft een goede voorbereiding achter de rug, is sterk aan het seizoen begonnen en mag het zaterdagavond ook als vrije verdediger laten zien tegen Ajax, de club waar hij zijn grote doorbraak beleefde.