Bertens na winst direct weer baan op

De 26-jarige Nederlandse, zeventiende op de wereldranglijst, versloeg de Estse Anett Kontaveit in drie sets: 6-3, 2-6, 6-3.

Donderdag werd het duel vanwege regenval bij een stand van 6-3. 1-4 gestaakt. Een dag later kwamen Bertens en Kontaveit weer de hardcourtbaan op in de Amerikaanse stad.

De tweede set beschouwde Bertens al snel als verloren, maar in de derde set liet ze haar goede vorm zien. Ze pakte een break voorsprong in de derde game, maar de nummer dertig van de wereld kwam terug tot 3-3. Bertens zette echter orde op zaken door drie games op rij te winnen en daarmee de set én de wedstrijd.

Bertens staat later op de dag in de kwartfinale tegenover Elina Svitolina uit Oekraïne. Vanwege de regenval moet de Wateringse nu twee keer op één dag in actie komen.