Torino legt 14 miljoen neer voor penalty-schlemiel

De Italiaanse international, die in de kwartfinale van het EK 2016 tegen Duitsland na een bizarre aanloop een strafschop miste en daarmee de uitschakeling van de Azzurri inleidde, speelde eerder in de Serie A voor Atalanta, Sampdoria, Sassuolo en Juventus.

Na een mislukt Engels avontuur bij West Ham United ging hij begin 2017 naar Valencia. ,,Je kwam naar ons in een moeilijke tijd en je hielp ons te groeien met je doelpunten en charisma'', schrijft voorzitter Anil Murthy van Valencia in een bericht op Twitter over Zaza.

Met dertien doelpunten had de Italiaan afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het succes van Valencia, dat zich als nummer vier van Spanje wist te plaatsen voor de Champions League. Torino eindigde in Italië als negende.