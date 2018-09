Liverpool laat oud-AZ’er vertrekken

Klavan speelde jarenlang in de eredivisie voor Heracles Almelo en AZ. Met de Alkmaarse club veroverde hij in zijn eerste seizoen, 2008-2009, als huurling direct de landstitel.

De Est ging in 2012 van AZ naar de Duitse club FC Augsburg, vier jaar later stapte hij over naar Liverpool. Klavan was in het Engelse elftal van manager Jürgen Klopp geen vaste basiskracht, maar kwam toch regelmatig in actie. Klavan speelde 53 keer voor de The Reds en maakte twee doelpunten.

De 124-voudig international van Estland ondertekende een contract voor twee jaar op Sardinië bij Cagliari, dat de Serie A zondag begint met een uitwedstrijd tegen Empoli.

Ook Arsenal liet een een speler naar de Serie A verkassen. Napoli versterkte zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt op huurbasis met de Colombiaanse doelman David Ospina, die na de komst van Bernd Leno overbodig was geworden bij The Gunners.

Ospina (29) kwam in vier jaar bij Arsenal tot zeventig wedstrijden en won onder meer twee keer de FA Cup. De negentigvoudig international is de vaste nummer 1 in de nationale ploeg van Colombia.